Виктор Логинов рассказал о переживании из-за отказа дочери общаться с его супругой

08.12.2020, 13:24, Разное

Старшая дочь российского актера Виктора Логинова из сериала «Счастливы вместе» отказывается общаться с его молодой супругой Марией Гуськовой. Однако артист уверен, что возникнет ситуация, когда они встретятся и познакомятся друг с другом.

В передаче «Судьба человека» Виктор Логинов признался, что в этом деле возраст не является каким-то показателем (актер старше жены на 22 года). Он отметил, что до свадьбы, состоявшейся этим летом, они жили в разных городах, но в итоге оказались вместе.

Мария Гуськова младше старшей дочери Виктора Логинова, которая отказывается с ней общаться. А вот младшие три сына артиста тепло приняли его молодую супругу. Теперь актер собирается познакомить ее со своим 80-летним отцом. Логинов уверен, что этот брак станет не только желанным для него, но и самым лучшим.