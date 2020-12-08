 

Эффективность вакцины от COVID-19 китайского производителя Sinovac оценили в 97%

08.12.2020, 13:22, Разное


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Как заявил представитель компании Иван Сетиаван (Iwan Setiawan), сейчаст ведется сбор полных данных об эффективности вакцины. Предположительно, разрешение на экстренную вакцинацию будет получено от местного регулятора в конце января.

17 ноября ученые Sinovac Biotech опубликовали результаты ранних и среднесрочных испытаний своей вакцины в журнале The Lancet Infectious Diseases. Из статьи следует, что препарат CoronaVac продемонстрировал безопасность и выработал быстрый иммунный ответ у добровольцев. При этом уровни антител у привитых в ходе испытаний оказались ниже, чем у тех, кто переболел COVID-19. Однако это не повлияло на способность вакцины обеспечить защиту организма от патогена, считают ученые.

Ранее власти Бразилии приостановили третью фазу клинических испытаний CoronaVac в своей стране, сославшись на «серьезный неблагоприятный эффект». По данным СМИ, бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa получило сообщение о неких серьезных побочных эффектах в конце октября, подробности происшествия не разглашаются. Как правило, «серьезными неблагоприятными эффектами» считают смерть или угрозу смерти пациента, инвалидность, госпитализацию или передачу инфекции через медицинское устройство. Три дня спустя клинические испытания были возобновлены.

В настоящий момент в Китае ведется разработка пяти видов вакцин против коронавируса: инактивированные (изготавливаются из микроорганизмов), с рекомбинатным белком, аденовирусные, на основе нуклеиновых кислот и живые ослабленные вакцины против гриппа. Одна из вакцин производства Cansino Biologics испытывается в России.



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