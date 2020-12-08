 

Что произошло за ночь 8 декабря

08.12.2020, 13:16, Разное

Коротко.

  • Суд столичного округа Колумбия запретил властям США принимать меры по ограничению работы социальной сети TikTok. В начале августа президент Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok»: американский лидер утверждал, что приложение могло передавать личные данные пользователей в «в руки китайских коммунистов».

  • За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с COVID-19. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 9496. По всей стране с начала пандемии коронавирус унес более 43,5 тысячи жизней.

  • США включили Россию в «список наблюдения» из-за нарушений религиозных свобод. По словам госсекретаря Майка Помпео, в перечне указаны страны, власти которых участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям в этой сфере. В список также добавили Коморские острова, Кубу и Никарагуа.

  • Предприниматели Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» заведений общепита для борьбы с ограничениями, введенными в городе на фоне распространения коронавируса. На ней могут отмечаться бары и рестораны, которые не планируют соблюдать предписания властей в новогодние праздники. Представители отрасли считают, что если все будут работать открыто, то власти прислушаются к бизнесу.

  • Суд в Лондоне пояснил о необходимости пересмотреть решение о присуждении главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову 58 млн долларов из-за ошибки в вычисления. Ранее Лондонский международный третейский суд присудил ему эту сумму за утрату 30% акций логистической компании «Деловые линии».

    • Источник: Новая газета



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