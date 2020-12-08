 

“Бедная Алла”, “Господи, а вдруг инфаркт!”. Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой

08.12.2020, 13:12, Новости дня

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, обнародовал в Instagram ролик с участием их детей, семилетних Лизы и Гарри.

В начале ролика дети напугали отца чучелом из черной ткани в виде привидения, а позже предложили ему напугать маму, на что шоумен согласился.

“Ужасы нашего замка. Пугалкины”, – написал он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики прокомментировали видео.

“Бедная Алла”, – написал maksim_kazakov08.

“Банда”, – отметила tzelenaya.

“Господи, а вдруг инфаркт!” – написала loaslacker.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

15 апреля Пугачевой исполнился 71 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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