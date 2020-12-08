Шевченко о жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года: Мы попали в очень серьезную группу

08.12.2020, 13:12, Новости дня

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, комментируя результаты жеребьевки отбора на чемпионат мира 2022 года, заявил, что украинская команда оказалась в очень серьезной группе. Об этом 8 декабря сообщает Украинская ассоциация футбола.

Накануне стало известно, что сборная Украины в группе D поборется за путевку на Мундиаль с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.

“Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем – играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира 2018 года. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан”, – подчеркнул Шевченко.

По словам наставника главной команды страны, многое также будет зависеть от календаря игр.

Матчи отборочного турнира пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Напрямую на чемпионат мира пройдут 10 победителей своих групп. Команды, занявшие вторые места, будут бороться еще за три путевки на ЧМ в стыковых матчах.

Мундиаль в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый чемпионат мира по футболу в истории, который пройдет не летом.