“Важные истории” опубликовали переписку бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Он стал самым молодым долларовым миллиардером России

08.12.2020, 13:12, Новости дня

Российское издание “Важные истории” выпустило расследование о деятельности Кирилла Шамалова, предполагаемого бывшего зятя президента России Владимира Путина и члена совета директоров российской нефтехимической компании “Сибур”.

Анонимный источник передал журналистам издания архив из более 10 тысяч электронных писем Шамалова за 2003-2020 годы. Журналисты занимались изучением и верификацией полученных документов около года.

В расследовании идет речь о том, что Кирилл Шамалов является сыном Николая Шамалова, одного из давних и самых близких друзей Путина. В середине 1990-х годов Шамалов и Путин были соучредителями дачного кооператива “Озеро” в Приозерском районе Ленинградской области.

В 2009 году Шамалову было всего 27 лет. К этому возрасту он успел проработать вице-президентом по административной поддержке бизнеса в “Сибуре”, а также в “Газпроме”, “Рособоронэкспорте”, Газпромбанке и аппарате правительства России.

Ккарьерный взлет Шамалова случился после того, как в 2013 году он женился на главе фонда “Иннопрактика” Катерине Тихоновой. СМИ неоднократно называли ее младшей дочерью Путина. Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был и Шамалов.

Их свадьба прошла 23-25 февраля 2013 года на горнолыжном курорте “Игора” в Ленинградской области. Журналисты опубликовали беседы Шамалова с организаторами свадебных торжеств. Только особняк молодожен в поселке Усово на Рублевке “Важные истории” оценили в 15-17 млн евро с учетом земли, дома, мебели и полного обустройства.

В июне 2013 года офшорная компания Шамалова из Белиза Kylsyth Investments Ltd купила у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов Volyn Portfolio Corp. 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией ранее упомянутого “Сибура”.

Приобретя акции Themis Holdings Ltd, Шамалов автоматически стал владельцем 3,8 % акций “Сибура”. За них он заплатил $100. При этом сам Шамалов оценивал весь “Сибур” в $10 млрд. Рыночная цена пакета акций могла составить около $380 млн, в 3,8 миллиона раз больше, чем за него заплатил зять президента России, рассказали журналисты.

Глава правления “Сибура” Дмитрий Конов в ответ на это сказал, что эксклюзивных условий персонально для Шамалова при продаже акций не было, а журналисты “Важных историй” использовали некорректные цифры и не учли его долг.

Шамалов купил еще 17% акций “Сибура” у Геннадия Тимченко 1 августа 2014 года. В переписке журналисты нашли описание схемы выкупа этих акций через зарегистрированную Шамаловым компанию “Яуза 12” по адресу его квартиру на Зоологической улице в Москве.

Агентство Bloomberg В январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались. После этого Шамалова видели с Жанной Волковой, светской дамой, бывшей женой чиновника московской мэрии Сергея Волкова.

“Ведомости” писали, что меньше чем за три года Шамалов мог заработать на акциях “Сибура” около $100 млн.