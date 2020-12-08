 

В московской квартире нашли гранату, мины и нацистскую литературу

08.12.2020, 13:04, Новости дня

В одной из квартир в Москве полицейские нашли арсенал боеприпасов, в том числе мины для миномета и противопехотную гранату, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По адресу: улица Холмогорская, дом 6, корпус 1, кв. 53, в ходе проверки выявлен факт незаконного хранения боеприпасов. У мужчины, который проживает по данному адресу, изъяты четыре минометные мины, противопехотная граната «Ф-1», запал для гранаты, пять взрывателей, корпус гранаты, 60 граммов пороха, 91 патрон для автоматизированного автомата Калашникова, а также револьвер системы Нагана», – сообщил источник ТАСС.

Также в квартире нашли 20 граммов марихуаны и нацистскую литературу. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, отметил собеседник.

В августе в Солнечногорске задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским, которые намеревались провести у него обыск. Один из полицейских получил ранение. В квартире нашли арсенал с оружием: коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и другие предметы.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Лавров заявил, что Навального могли отравить в Германии или по пути туда

10.09 / Колесникова расценила произошедшее на границе с Украиной как похищение

24.08 / На улицах Израиля тысячи людей протестуют против Нетаньяху

02.10 / ЕС объявил о санкциях против Белоруссии и не стал вводить их против Турции

25.10 / Ученые из КФУ создали сверхпрочный асфальт

05.08 / Машину-амфибию и утонувших морпехов нашли у берегов Калифорнии

24.09 / Стоимость акций Tesla упала на 11%

25.08 / Планировавших «нападение на школу» в Москве шестиклассников поставили на учет

26.08 / Украина отметила день независимости концертами и маршем непокорённых

15.08 / Картину “Беларусь”, нарисованную с помощью дубинки, продали за 3 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска