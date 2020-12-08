В московской квартире нашли гранату, мины и нацистскую литературу
08.12.2020, 13:04, Новости дня
В одной из квартир в Москве полицейские нашли арсенал боеприпасов, в том числе мины для миномета и противопехотную гранату, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По адресу: улица Холмогорская, дом 6, корпус 1, кв. 53, в ходе проверки выявлен факт незаконного хранения боеприпасов. У мужчины, который проживает по данному адресу, изъяты четыре минометные мины, противопехотная граната «Ф-1», запал для гранаты, пять взрывателей, корпус гранаты, 60 граммов пороха, 91 патрон для автоматизированного автомата Калашникова, а также револьвер системы Нагана», – сообщил источник ТАСС.
Также в квартире нашли 20 граммов марихуаны и нацистскую литературу. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, отметил собеседник.
В августе в Солнечногорске задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским, которые намеревались провести у него обыск. Один из полицейских получил ранение. В квартире нашли арсенал с оружием: коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и другие предметы.
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