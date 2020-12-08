Туристов, заказавших на отдыхе в Таиланде русский борщ, выселили из гостиницы

08.12.2020, 12:37, Разное

В неприятную ситуацию на отдыхе на острове Пхукет в Таиланде попала семья Анисимовых из Нижневартовска.

По прилёту из России туристам удалось удачно устроиться в один из отелей с русскоговорящим персоналом. В течении пяти дней постояльцы не испытывали никаких проблем: купались и загорали на пляже и ездили на экскурсии. Проблемы начались на шестой день отдыха, когда Татьяна Анисимова заказала в ресторане «русский борщ».

Подать блюдо посетителям отказались, а после того, как женщина вызвала менеджера, администрация приняла решение выселить семью Анисимовых из гостиницы. Более того, постояльцам не вернули деньги за пять дней. Позже, как выяснилось, владельцем отеля оказался уроженец Тернополя Богдан Калькив.

Официанты, работающие в ресторане при гостинице, рассказали Анисимовой, что случаи выселения из-за того что отдыхающие путали этническую принадлежность блюд встречались и раньше. По мнению Калькива, исключительно украинскими блюдами являются сало, холодец, блины, голубцы и ряд других.

– Мы этого так не оставим. Пусть бендеровцы диктует свои условия у себя, а не в Таиланде. Вся Россия ест борщ. Почему он не может быть русским? В конце концов, кто кому платит деньги? В следующий раз мы приедем из Нижневартовска более многочисленной группой. Будут крепкие мужчины. Посмотрим, что этот хохол запоёт. Если откажется подать нам русские борщ и вареники, разнесём всю его гостиницу с рестораном, — прокомментировала инцидент после возвращения в Нижневартовск Анисимова.