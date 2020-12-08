 

Эксперт заявил о провале пытающегося превратить Белоруссию в трудовой концлагерь Лукашенко

08.12.2020, 12:32, Разное

Александр Лукашенко делает все для того, чтобы очернить образ белорусского протестующего. В его понимании выходящие на улицу люди – это маргиналы и бездельники.

Об этом Батька недавно заявил прямым текстом. По словам Лукашенко, все те, кто не трудоустроен – это потенциальные преступники, которых необходимо будет содержать на деньги государства в исправительных учреждениях.

Заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич объяснил, почему данная затея обречена на провал. Эксперт считает, что люди саму пойдут работать, если увидят в этом смысл.

Главной мотивацией может стать достойная заработная плата в районе 500 долларов, а также привлекательные условия труда. Федынич подчеркнул, что 300 рублей за целый месяц работы – это издевательство.

Эксперт напомнил, что действующая белорусская конституция декларирует право на труд, а не обязанность. Декрет о тунеядстве уже становился поводом для протеста несколько лет назад. Фединыч выразил мнение, что ставка на принуждение к труду в любом случае обречена на провал.

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются по сей день. Многие эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко почувствовал уверенность в своих силах, поэтому он не торопится выполнять сочинские соглашения. Одним из главных условий для успешной интеграции с Россией является конституционная реформа и проведение досрочных выборов в Белоруссии, полагают политологи.



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