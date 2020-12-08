Раскрыта главная причина роста заболеваемости COVID-19 в России

08.12.2020, 12:32, Разное

По мнению специалиста, темпы распространения COVID-19 подскочили за счет большого количества бессимптомно болеющих россиян. Инфицированные люди ездят на общественном транспорте без медицинских масок и перчаток. “Это культурность нашего социума”, – объяснил Карабиненко.

Также врач отметил, что во время второй волны коронавируса система тестирования стала более масштабной. Если бы в первую волну диагностические исследования происходили с такой же частотой, то число выявленных случаев весной было таким же высоким, как и осенью, передает Lenta.ru.

Ранее врач Ольга Михайлова рассказала, что в организме бессимптомных носителей присутствуют патогены. Иммунная система никак не реагирует на угрозу, и потому болезнь может проявить себя позже. Так, одна из пациенток, перенесшая коронавирус, жаловалась на усталость, сообщает “МК”.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 2,51 миллиона. За прошедшие сутки диагноз поставили 26 тысячам граждан. Вылечились и выписались из медучреждений 1,98 миллиона россиян, скончались 44 тысячи пациентов.