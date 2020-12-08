Композиция Uno группы Little Big стала самой популярной песней года на YouTube

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08.12.2020, 12:30, Разное

Клип петербургской группы Little Big, выпущенный на песню Uno, возглавил ТОП-10 наиболее популярных видео на YouTube. Такая информация появилась в блоге «Google Россия».
Песня Uno и клип на нее создавались командой Little Big для участия в «Евровидении-2020», которое создатели конкурса перенесли на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Ролик покорил пользователей как из России, так и зарубежную аудиторию. Коллектив трижды вошел в ТОП-10. Вторая позиция у клипа на трек Hypnodancer, а Tacos стал девятым.

Третья место рейтинга у Клавы Коки и Niletto с их общей работой «Краш», а четвертое место у видео артистки на композицию «Покинула чат».

Дуэт в исполнении Mia Boyka и Егора Шипа на песню «Пикачу» стал пятым, тогда как шестое место у трека Cadillac в исполнении Моргенштерна и Элджея. Первый постарался и в дуэте с Тимати, поэтому в ТОП вошел их клип на El Problema. Закрывают рейтинг «Юность» от коллектива «Дабро» и «Холодок» авторства Мэвла.



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