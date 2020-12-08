Доктор Мясников назвал способ снизить риск рака кожи

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08.12.2020, 12:30, Разное

Доктор Александр Мясников рассказал, посредством каких методов можно снизить риск развития рака кожи. Эта информация прозвучала в рамках очередного выпуска проекта «О самом главном».
Мясников напомнил, что в последнее время меланома все чаще диагностируется у пациентов. В РФ за несколько лет количество людей с данным заболеванием выросла на 50%. Факторами риска развития меланомы является длительное пребывание под солнцем и влияние ультрафиолетового излучения.

Существуют разные фитотипы кожи: одним людям свойственно быстро обгорать, а у других нет данных проявлений. Однако это никак не защищает от появления данной разновидности рака. Большую роль играет то, обгорал ли человек в детском возрасте. Если этот факт имел место быть, то риск развития меланомы в будущем заметно повышается.

Мясников посоветовал обращать внимание на родинки, особенно, если их количество превышает 25. Периодически нужно делать снимки собственного тела, чтобы вовремя отслеживать, не появились ли новые образования.

Доктор в эфире программы раскритиковал солярии, назвав их местами, где люди «выращивают» меланому. От солнца нужно использовать защитный крем. Средство необходимо наносить после каждого купания.



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