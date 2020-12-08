Сын Валерии Арсений Шульгин начал готовиться к партнерским родам

08.12.2020, 12:30, Разное

Супруга Арсения Шульгина, Лиана, сейчас на девятом месяце беременности. Сын Валерии пояснил поклонникам, что он уже начал подготовку к партнерским родам и спросил у мужчин-фолловеров о подобном опыте.

В своем микроблоге Instagram молодой предприниматель в разделе Stories показал, как он посетил клинику и сдал анализы, чтобы присутствовать на родах вместе с супругой. Молодожены уже определились с роддомом и рассказали поклонникам о том, что на выписку будут приглашены только родственники. Лиана Шульгина призналась, что во время беременности ее перестали тревожить частые головные боли, чему она очень рада. Единственное, что расстраивает невестку Валерии, это лишние килограммы, которые она активно набирает. Прибавка в весе у нее сейчас составляет 13 килограммов, но жена Арсения Шульгина уверена, что сможет быстро вернуться в прежнюю форму после родов.

Недавно предприниматель и его супруга раскрыли пол будущего ребенка. Они лопнули большой черный шар, из которого вылетели маленькие шарики розового цвета. Это означает, что пара ждет девочку, чему Лиана очень обрадовалась. Сын певицы признался, что изначально он мечтал о сыне, но, когда представил, что у них будет девочка, изменил свое мнение.

Валерия и Иосиф Пригожин с нетерпением ждут появления внучки на свет. По словам звездной бабушки, она с удовольствием будет нянчиться с малышкой, если сын и невестка доверят ей эту миссию. Певица и продюсер стараются не влезать в отношения молодоженов, так как давно считают их самостоятельными и взрослыми людьми.