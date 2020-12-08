Скандалы: Александру Виннику уполовинили срок

08.12.2020, 12:20, Разное

Уголовный суд Парижа вынес приговор по делу русского трейдера криптовалютной биржи: пять лет тюремного заключения и €100 тыс. штрафа с конфискацией имущества

Суд не согласился с запрошенным прокурором десятилетним сроком, а также обвинениями в использовании хакерских программ для вымогания денег. На практике это означает, что господину Виннику с учетом предварительного заключения предстоит провести во французской тюрьме еще полтора года.

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу Интерпола и выданного Франции 23 января этого года, обвиняли в двух преступлениях. Первое обвинение — в использовании вредоносных программ. «Русского хакера» подозревали в вымогательстве с помощью якобы распространенного им вируса Locky, от которого во Франции в 2016–2018 годах пострадало 200 компаний, обществ и частных лиц.

Второе обвинение было связано с работой господина Винника на криптовалютную биржу ВТС-е.

Следователи считали подсудимого одним из создателей платформы, использовавшейся, по их мнению, для отмывания денег и нелегальных операций вроде выплаты выкупа, дачи взяток, криминального вывода средств.

Суд продолжался с 19 по 23 октября. Александр Винник в ходе судебных заседаний не признал себя виновным ни по одному пункту. Он не отрицал работы на бирже ВТС-е, но уверял, что был там простым исполнителем приказов людей, личность которых ему не была известна. По его словам, он был нанят по объявлению на сайте интернета, получал регулярные инструкции, которые он и выполнял. Иными словами, был обыкновенным трейдером, но никак не создателем, владельцем или организатором биржи. Сомнительный характер операций был ему, по словам господина Винника, совершенно неизвестен.

Прокурор утверждал, что господин Винник «не простой оператор, как он настаивает, а пират международного уровня».

Обвинение просило для россиянина десять лет лишения свободы и штраф в размере €750 тыс.

Это максимальный срок, полагающийся за «вымогательство и отмывание денег в преступном сообществе» и за «вмешательство в автоматизированные системы обработки данных».

Председатель суда при оглашении приговора не согласилась с позицией прокурора по первому пункту. Суд счел, что причастность господина Винника к распространению, а тем более созданию вируса Locky не доказана. Однако обвинение в отмывании денег было судом поддержано.

Приговор оказался менее строгим, чем просил прокурор: пять лет лишения свободы и штраф в €100 тыс. с конфискацией имущества.

Конфискация угрожает возможным активам Александра Винника, если таковые будут обнаружены в странах, подчиняющихся решениям французского правосудия.

«С учетом трех с половиной лет, проведенных Винником в предварительном заключении, ему осталось всего полтора года тюрьмы,— пояснил “Ъ” его защитник, член Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело.— Единственное устоявшее в суде обвинение — это отмывание денег в составе организованного преступного сообщества».

Теперь защите предстоит в течение десяти дней решить, будет ли она подавать апелляцию. По словам адвоката Бело, это еще неизвестно. Точно так же непонятно, не станет ли оспаривать приговор прокуратура.

Следует отметить, что главная опасность теперь грозит Александру Виннику не со стороны французского правосудия. Вопрос в том, будет ли он по отбытии срока или даже раньше выдан американской юстиции.

В США полагают, что из тех $4 млрд, которые, по мнению обвинения, прошли через BTC-e, могли финансироваться российские силовики. Тогда господин Винник предстает кошельком и финансовым сотрудником российской разведки, что объясняет деятельное участие в его поисках и аресте американских спецслужб. Адвокат Фредерик Бело специально подчеркнул, что обвинения базировались в значительной степени на документах, предоставленных американскими следователями.

Если выдача состоится, 41-летний россиянин может снова попасть под суд, который грозит ему в наихудшем случае 50-летним заключением. Требование о выдаче по обвинению в мошенничестве, поданное российской стороной, на исполнении которого всегда, вплоть до объявления голодовки, настаивал подсудимый, может быть рассмотрено только после решения нового суда и возможного отбывания наказания в американской тюрьме.

Алексей Тарханов