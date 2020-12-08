Скандалы: Волоколамский Цапок

08.12.2020, 12:20, Разное

Почему силовики не реагировали на фермера, державшего в страхе дачный посёлок

Под Волоколамском произошло беспрецедентное по своей жестокости преступление: местный конезаводчик Андрей Логутенков с двумя приятелями сжёг заживо семью — отца, мать и их 16-летнюю дочь. По предварительным сведениям, фермеру не нравилось, что соседи жалуются на него в различные инстанции. Лайф выяснил, что жители посёлка регулярно вызывали полицейских, однако ситуация не менялась.

Несколько дней назад супругам Рюмшиным позвонил председатель садового товарищества «Малахит» под Волоколамском, который рассказал, что их дом горит. Супруги вместе с несовершеннолетней дочерью отправились туда разбираться и оформлять документы о страховом случае. Внезапно они перестали выходить на связь, их телефоны были выключены.

Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. В сгоревшем доме оперативники обнаружили фрагменты трёх обгоревших тел. На участке стояла сожжённая машина Рюмшиных. Весь кузов был пробит пулями.

Главным подозреваемым в расправе над семьёй стал их сосед — Андрей Логутенков. Известно, что в злополучный день он в компании друзей отмечал своё 40-летие. В какой-то момент они отправились к Рюмшиным. Что именно там произошло, пока не известно, однако всё закончилось убийством. Сыщики полагают, что семья попыталась скрыться на автомобиле, но её настигли, расстреляли, а затем сожгли. Чтобы скрыть следы, тела отнесли в сгоревший дом, якобы семья погибла при пожаре.

Оперативники задержали Логутенкова и двух его приятелей — 31-летнего Илью Боярышева и 29-летнего Николая Коченова. Они дали признательные показания. В ближайшее время следователи решат вопрос об аресте подозреваемых в убийстве целой семьи, в том числе и несовершеннолетней девушки. Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Если задержанных признают виновными, им может грозить пожизненный срок.

Соседи рассказали Лайфу, что незадолго до гибели Рюмшины вызывали три наряда полиции, объясняя, что Логутенков угрожает всей семье. Якобы полицейские не поверили в серьёзность угроз, мол, сосед пошумит и перестанет. Теперь действия местных полицейских будут проверять следователи. Не исключено, что они станут фигурантами уголовного дела.

Для местных Логутенков был настоящим кошмаром, потому что считал себя хозяином посёлка. По словам соседей, он бравировал тем, что умеет стрелять. На улице он обычно появлялся с огромным ножом за поясом. Все знали, что он «чёрный копатель» — собирает в лесу оружие и боеприпасы, оставшиеся с войны.

Также Логутенков проводил конные походы, собирал группы, которые водил по различным аномальным и загадочным местам Подмосковья и соседних областей. Он также обучал молодёжь владению шашкой и обращению с оружием. По предварительным данным, у него была лицензия на оружие.

По словам соседей, после того, как Логутенков попал в дорожную аварию и некоторое время пробыл в коме, у него начались проблемы с психикой. Возможно, это было связано ещё и с приёмом транквилизаторов. В рамках дела следователи будут проверять, правомерно ли он получил разрешение на оружие.

У Логутенкова на участке была и своя животноводческая ферма, где он держал мелкую живность: кроликов, гусей и кур. Ферма, возможно, и послужила причиной конфликта — весной фермер завёл ещё и четырёх коней, которые содержались прямо под окнами соседей, вызывая зловоние. Рюмшины пожаловались на Логутенкова в полицию и прокуратуру, проверка выявила нарушения, и нарушителю выписали 40 тысяч штрафа за то, что он не вывозил навоз. С этого момента начались угрозы. Фермер куда-то увёз лошадей. Однако, судя по социальным сетям Логутенкова, в конце ноября он вернул одного коня. Есть версия, что у Логутенкова есть ребёнок-инвалид, и он разводил лошадей для занятий с ним.

Лайф выяснил, что Боярышев родом из Солнцева. В последнее время работал таксистом. В 2019 году купил для этого подержанную KIA Optima. Впрочем, дела у него шли так себе. 1 декабря федеральные приставы наложили на машину ограничения из-за многочисленных долгов Боярышева: в 2020 году он задолжал по налогам, неоплаченным парковкам и штрафам ГИБДД более 150 тыс. рублей.

По мнению экспертов, Логутенков должен был вызвать интерес у силовиков, поскольку мог представлять опасность для соседей.

— Есть детали в его профиле, которые говорят сами за себя. Например, страсть к оружию, военной тематике, интерес к заброшенным местам. Обычно люди, одержимые оружием и темой «выживания», регулярно испытывают чувство беспокойства и опасности. Даже нейтральные ситуации вокруг них могут истолковываться ими как угрозы себе, своей независимости, своим близким. Опять же, интерес к «заброшкам» — это от той же тревожности, это желание уединиться, обезопасить себя. То, что он находился в коме после ДТП, может говорить об органических поражениях мозга. Возможно, его нынешнее поведение — результат этого, — пояснила клинический психолог Светлана Сулейманова

Сенькин Станислав, Евгений Кузнецов