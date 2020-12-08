 

Режиссер Лавренчук: Я живу один, это можно назвать целибатом. А любовь к другому человеку не имеет пола

08.12.2020, 12:18, Новости дня

Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук в интервью изданию “ГОРДОН” заявил, что всегда жил один.

“Я всегда жил один. Ты бог, живи один! Я невыносим в общении. Только моя сестра могла меня терпеть. У меня нет семьи. Это моя позиция. Я исповедую монашеский образ жизни”, – заявил он.

По словам Лавренчука, тема сексуальной ориентации никогда не была для него табуированной.

“Но я, когда спрашивают про эпоху, в которую происходит действие моих постановок, искренне теряюсь, не зная, что сказать. Так и здесь: я не знаю, что сказать. Я не могу отнести себя ни к какому лагерю. Я живу один, и в определенных ограничениях. Это можно назвать целибатом. А любовь к другому человеку не имеет пола”, – заявил он.

Лавренчук проживает в Одессе в 15-комнатной квартире, которая, как он выразился, досталась ему по щедрости небес.

“Огромная, самая большая квартира в Одессе, в доме с самым большим балконом в Европе”, – уточнил он.

Интервью Лавренчука для издания “ГОРДОН” полностью можно прочитать ЗДЕСЬ.

Театральный режиссер Евгений Лавренчук стал первым лауреатом государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии “ГРА”. Он соучредитель Польского театра в Москве (2003), основатель Школы театрального искусства, ученик покойного режиссера Романа Виктюка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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