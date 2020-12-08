 

Мама 34-летнего Клопотенко обеспокоена, что он до сих пор не женат

08.12.2020, 12:18, Новости дня

34-летний телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко в интервью передаче “Зірковий шлях” на канале “Украина” заявил, что мама обеспокоена его холостяцким статусом.

“Я – холостяк. Мама уже и просит, и сбрасывает в Facebook ссылки на невесток”, – рассказал он.

При этом свой предыдущий опыт отношений с девушками Клопотенко называет болезненным.

“У меня на сердце есть три такие небольшие раны”, – признался ведущий.

По словам Клопотенко, ему иногда бывает грустно от одиночества, а порой даже не может сдержать слез.

“Играла музыка из одного очень известного фильма о поварах, я стоял возле своего ресторана и заплакал”,  – заявил кулинарный эксперт.

Комментируя отношения с украинским предпринимателем и меценатом Инной Поперешнюк, с которой ему приписывали роман, Клопотенко подчеркнул, что они являются только партнерами.

“Мы с Инной открыли ресторан. Нас объединяют две большие вещи. И главное то, что у нас в крови зашито – помогать людям. Если бы мы начали жить вместе или даже встречаться, то мы бы эти приятные отношения развалили”, – считает он.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Ранее шеф-повар признался, что у него нет спутницы в личной жизни, так как он занят работой. По словам Клопотенко, не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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