“Коллаборантам не место во власти”. Офис ОПЗЖ в Харькове облили краской
08.12.2020, 12:18, Новости дня
8 декабря в Харькове облили красной краской вход в офис городской организации партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Об этом сообщил Telegram-канал “ВПО Фрайкор”.
Краской были облиты таблички общественной приемной ОПЗЖ, приемной лидера городской организации ОПЗЖ, депутата харьковского горсовета Андрея Лесика и лестница.
“Подготовка ОПЗЖ к первому заседанию городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что коллаборантам не место во власти на Харьковщине”, – сказано в сообщении.
Лесик написал в Facebook, что акт вандализма произошел в ночь на 8 декабря.
“Это все, на что способны псевдопатриоты”, – отметил Лесик.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=834275624025525&id=100023292848749
В полиции инцидент пока не прокомментировали.
Первая сессия VIII созыва Харьковского городского совета состоится 9 декабря, первая сессия Харьковского областного совета – 11 декабря. По информации Общественого, в горсовете представлено 19 депутатов от ОПЗЖ. В областном совете у ОПЗЖ 29 мест.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет