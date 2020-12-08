 

“Коллаборантам не место во власти”. Офис ОПЗЖ в Харькове облили краской

08.12.2020, 12:18, Новости дня

8 декабря в Харькове облили красной краской вход в офис городской организации партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Об этом сообщил Telegram-канал “ВПО Фрайкор”.

Краской были облиты таблички общественной приемной ОПЗЖ, приемной лидера городской организации ОПЗЖ, депутата харьковского горсовета Андрея Лесика и  лестница.

“Подготовка ОПЗЖ к первому заседанию городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что коллаборантам не место во власти на Харьковщине”, – сказано в сообщении.

Лесик написал в Facebook, что акт вандализма произошел в ночь на 8 декабря.

“Это все, на что способны псевдопатриоты”, – отметил Лесик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=834275624025525&id=100023292848749

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Первая сессия VIII созыва Харьковского городского совета состоится 9 декабря, первая сессия Харьковского областного совета – 11 декабря. По информации Общественого, в горсовете представлено 19 депутатов от ОПЗЖ. В областном совете у ОПЗЖ 29 мест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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