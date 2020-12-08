 

Кремль оценил возможность встречи Путина и Мадуро

08.12.2020, 12:10, Новости дня

Сроков встречи президентов РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро пока нет, это будет обсуждаться в следующем году по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет каких-то конкретных сроков. Вы знаете, контакты осуществляются на рабочем уровне регулярно. И, собственно, сроки будут в следующем году уточняться и согласовываться по дипломатическим каналам», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах Мадуро сообщил, что надеется в апреле-июне посетить Москву и встретиться с президентом России.



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