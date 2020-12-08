Зампрокурора Зеленограда задержали по подозрению в получении взятки

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08.12.2020, 12:10, Новости дня

Заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александра Махова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, Главным следственным управлением СК по Москве и УФСБ РФ по Москве и Московской области проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова»,– цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере».

В мае 2020 года правоохранительные органы задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки.



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