Мнение: Что хотел сказать художник? Проверь, разбираешься ли ты в современном искусстве

08.12.2020, 12:04, Разное

Раз уж всем вам (ха-ха) так понравился мой рассказ о художницах-феминистках Индии, то давайте продолжим говорить о современном искусстве на примере этой страны, только с помощью менее агитирующих художников. Впрочем, поскольку это все равно контемпорари-арт, то конечно оно будет раздражать и казаться непонятным. Так что давайте попробуем поиграть в игру разумов.

Bharti Kher, The Skin Speaks A Language Not Its Own (2006), Christie's, 1,78 млн. долл.



Я буду показывать вам работу современного художника, а вы попробуете догадаться, что подразумевал автор, на что намекал (например, с помощью названия или использованных в инсталляции предметов). Подсказка — все эти произведения о реальных проблемах в стране, о том, что происходит прямо сейчас. Не факт, конечно, что будут попадания, но понимание некоторых принципов современного искусства вы получите. Я, кстати, буду угадывать вместе с вами. Под катом можно будет проверить, насколько мы ошиблись.

Bharti Kher (b. 1969)

The Girl with the Hairy Lip said No (2004)

Что же хотела сказать художница этой работой?

Давайте почитаем, что написано об этом в каталоге (выставка Indian Highway, 2008, Serpentine Gallery, London).

"Многие ее работы являются осуждающим ответом на притеснения женщин в Индии. В инсталляции "Девушка с волосатыми губами говорит "нет" художница накрывает стол для чаепития и наполняет его битым фарфором, сломанными искусственными зубами и шерстью, издеваясь одновременно и над британским обычаем дневного чаепития, и над индийским обычаем смотрин невесты за чайным ритуалом".

Shakko: инсталляция интересная, но не зная об индийском ритуале смотрин и, видимо, идиоматического выражения про волосатые губы, понять ее правильно невозможно.

Sheela Gowda (b. 1957)

And tell him of my pain (1998)

В каталоге написано:

"Произведения Гоуды часто размывают границы между изобразительным искусством и декоративно-прикладным. В своих работах она ставит под вопрос роль женской субъектности в той гремучей смеси из религии, национализма и насилия, которая сейчас характеризует современное общество Индии. В инсталляции "И расскажи ему о моей боли" она пропустила 250 метров ниток через 108 иголок, а потом склеила их клеем и натуральным пигментом "кумкум". Затем эти веревки были развешаны по стенам и поперек комнаты, став трехмерным рисунком. Эта инсталляция многозначна. Она отсылает к культуре употребления пряностей (spice culture ????), что является традиционно женской долей, а также к текстильной индустрии, и должна напомнить о том, как тяжело и больно быть женщиной в патриархальном обществе."

Shakko: здесь более архетипичные женские вещи, красный цвет. Я примерно так и подумала.

Subodh Gupta (b. 1964)

Everything is inside (2004)

Из каталога:

"Гупта исследует растущую глобализацию Индии в вопросе путешествий, а также экономическую миграцию индийской рабочей силы. Типичные для путешественников тюки с багажом (ghathris), только отлитые в бронзе, становятся элементами его инсталляций… например в "Все внутри" (2004). В таких тюках обычно содержатся товары, которые привозят домой в Индию, кто ездил на заработки в страны Персидского залива, и эти вещи обычно демонстрируют потом с гордостью, как знак обеспеченности своих семей".

Shakko: очевидно, в нашем случае здесь должны были бы быть клеечатые полосатые сумки "челноков". Марка машины тоже что-то значит, нам непонятное.

N S Harsha (b. 1969)

Cosmic Orphans (2006)







Из каталога:

"… роспись в храме Sri Krishnan, сделанная в рамках Сингапурской биеннале. Харша покрыл потолок над внутренним святилищем и пол на крыше изображениями спящих фигур, как напоминание о множестве людей, которые спят на платформах индийских железнодорожных станций в вечном ожидании поездов. Художник нарочно выбрал храмовое пространство, которое обычно не ассоциируется с росписями. В индийской культуре есть сильное табу насчет наступания на другого человека, так что… передвижение по этому покрытию становится невозможным".

Shakko: я не знаю о восточном табу о наступании, но в русской культуре такое тоже есть (поэтому у нас не хоронят в церквях вровень с полом, и таблички "последнего адреса" висят на стенах, а не вмонтированы в тротуары. Про бомжей не подумалось, слишком ярко одеты люди, скорей о пикниках.

Sakshi Gupta (b. 1979)

Nothing is freedom (2007)

Из каталога:

"…работа отсылает к противоречиям, с которыми сталкиваются молодые люди: надеждам и ожиданиям, реализация которых не гарантирована; борьбе и неожиданным радостям; и новым возможностям сделать выбор, которого, возможно, не существовало у предыдущих поколений. … В ней использованы выброшенные замки, сваренные так, чтобы изобразить 7 подушек. Вместо того, чтобы предложить сладкий сон, эти подушки вызывают у зрителей некомфортные, клаустрофобные ощущения".

Shakko: самая понятная и очевидная работа. Только причем тут именно молодые люди? Вообще это прекрасная аллегория каждой моей ночи примерно с полуночи до трех ночи.

Jitish Kallat (b. 1974)

Autosaurus Tripous (2007)

Из каталога:

"Работа перетолковывает велорикшу, медленный и неустойчивый образец индийского транспорта, в виде окаменелости, скелета. Это первая из скульптурных работ художника, в которых средства передвижения предстают в виде сверхъестественных позвоночных животных из неопределенной эпохи в прошлом или будущем.

Shakko: поскольку мы имеем представление о рикшах, тоже достаточно понятная работа, говорящая о том, что этот метод "каменный век" и монстр одновременно.

***

Таким образом, мы, кажется, наглядно увидели, как бывает интересно попытаться проникнуть с помощью современного искусства в мозги художников иной цивилизации, иной страны. Некоторые вещи, которые они делают, взывают к глобальному человеческому (например, красные нитки с иголками, про кровь и боль), другие оперируют общеизвестными местными культурными знаками, и поэтому нам понятны (палеорикша), другие понятны только тем, кто местны. А вот проблемы, которые они обличают, заметьте, одинаковы по всему миру: бедность, миграция, насилие над женщинами.

Расскажите, пожалуйста, в комментах, какие работы вам удалось "разгадать", не заглядывая под кат?