Мнение: Что происходит после прививки вакциной «Спутник V»…

08.12.2020, 11:48, Разное

Ивану 29 лет. 6 декабря Иван сделал прививку против COVID-19 вакциной «Спутник V». Укол ему сделали за пять секунд, еще полчаса после укола надо было наблюдать за своим самочувствием — неприятных ощущений не было.

А утром 7 декабря ему стало плохо… День начался с ломоты и головной боли. Потом он проспал 11 часов подряд. Самочувствие к вечеру улучшилось (подробности здесь).

А вот мой товарищ Илья, с которым мы собак выгуливали, сделал прививку еще в сентябре. Он принялучастие в испытаниях вакцины «Спутник V».

На первый укол организм Ильи вообще никак не отреагировал. Все было, как обычно… После второго – несколько дней держалась температура, но потом все нормализовалось. Сейчас в его организме вполне приличное количество антител.

– Хоть в «красную зону» могу ходить – смеется Илья.

В общем, продолжаю наблюдать за самочувствием Ивана и переживать за него.

От этого зависит, пойду ли я сам делать прививку.

PS Утром 8 декабря Иван написал:

Все пробочные эффекты прошли. Осталась только боль в месте укола, но и та — при касании. До этого чувствовалась перманентно. Тоже отступает?

День относительно плохого самочувствия ради защиты от коронавируса — для меня приемлемая цена. Конечно, главное, чтоб появились антитела, но об этом мне станет известно только после введения второй части вакцины «Спутник V».

Оно намечено на конец декабря. В районе 27 декабря жду вызов по телефону (взяли в регистратуре) или письма с сайта Московской мэрии (mos.ru)

На снимке: Иван Жилин после вакцинирования, фотография отсюда