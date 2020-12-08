Мнение: Что происходит после прививки вакциной «Спутник V»…
08.12.2020, 11:48, Разное
Ивану 29 лет. 6 декабря Иван сделал прививку против COVID-19 вакциной «Спутник V». Укол ему сделали за пять секунд, еще полчаса после укола надо было наблюдать за своим самочувствием — неприятных ощущений не было.
А утром 7 декабря ему стало плохо… День начался с ломоты и головной боли. Потом он проспал 11 часов подряд. Самочувствие к вечеру улучшилось (подробности здесь).
А вот мой товарищ Илья, с которым мы собак выгуливали, сделал прививку еще в сентябре. Он принялучастие в испытаниях вакцины «Спутник V».
На первый укол организм Ильи вообще никак не отреагировал. Все было, как обычно… После второго – несколько дней держалась температура, но потом все нормализовалось. Сейчас в его организме вполне приличное количество антител.
– Хоть в «красную зону» могу ходить – смеется Илья.
В общем, продолжаю наблюдать за самочувствием Ивана и переживать за него.
От этого зависит, пойду ли я сам делать прививку.
PS Утром 8 декабря Иван написал:
Все пробочные эффекты прошли. Осталась только боль в месте укола, но и та — при касании. До этого чувствовалась перманентно. Тоже отступает?
День относительно плохого самочувствия ради защиты от коронавируса — для меня приемлемая цена. Конечно, главное, чтоб появились антитела, но об этом мне станет известно только после введения второй части вакцины «Спутник V».
Оно намечено на конец декабря. В районе 27 декабря жду вызов по телефону (взяли в регистратуре) или письма с сайта Московской мэрии (mos.ru)
На снимке: Иван Жилин после вакцинирования, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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