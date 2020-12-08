 

Рената Литвинова заразилась коронавирусом: “Теперь боюсь еще больше”

08.12.2020, 11:44, Разное

В числе звезд, встретившихся с COVID-19 лицом к лицу, оказалась и Рената Литвинова. Сегодня актриса и режиссер сообщила поклонникам, что заразилась коронавирусом. Свое сообщение она сопроводила видео, в котором она опрашивает представителей старшего поколения относительно проблемы ковида и о важности ношения защитных масок в общественных местах.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Мы собрались, чтобы сказать вам… Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой – как важно беречь друг друга – я тут же заболела ковидом, и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых – за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных…

– написала в Instagram Рената, не уточнив подробности своей болезни, включая симптомы и продолжительность. Осенью этого года, к слову, коронавирус перенесла и подруга Литвиновой, Земфира: 26 октября врачи сообщили певице о положительном результате, после чего она изолировалась на домашнем карантине и прошла курс лечения. Через несколько дней рената написала в соцсетях: “Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо”.

Рената Литвинова



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