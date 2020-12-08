 

Ученые: шаровые молнии могут приходить из других измерений

08.12.2020, 11:45, Разное

Возникновение шаровых молний, по мнению исследователей, может происходить в иных измерениях.

На протяжении столетий жители Земли сталкиваются с шаровыми молниями, однако это таинственное явление до сих пор остается загадкой для всего научного мира.

Согласно одной из гипотез ученых, феномен возникновения шаровых молний не имеет ничего общего с нашим миром. Как ученые ни старались, так до сих пор и не смогли воспроизвести их в лабораторных условиях.

Нашлись исследователи, которые связали шаровые молнии с существованием призраков, мол, это и есть призрачные существа, проникающие в наш материальный мир.

Согласно мнению советского ученого-физика Петра Капицы, шаровые молнии – это редкие по своей природе газовые разряды, движение которых происходит вдоль силовых линий электромагнитных волн, образующихся между земной поверхностью и облаками.

Российский физик Борис Смирнов убежден, что это загадочное явление вызвано определенными плазменными ячеистыми структурами, которые могут содержать в себе гигантские объемы энергии.

Согласно теории, предложенной московским ученым РАН А.Гуревичем, причинами молний могут быть космические лучи.

Некоторые ученые всерьез полагают, что шаровые молнии образуются в других измерениях, откуда и попадают в нашу реальность. Для того, чтобы молниям попасть в наш мир, необходимы определенные условия. Например, это может произойти во время грозы, когда между землей и облаками образуется зона повышенных электромагнитных возмущений.



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