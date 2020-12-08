 

Мнение: “Атака на Перл-Харбор”

08.12.2020, 11:42, Разное

Новые документальный фильм от Wargaming посвященный годовщине нападения японцев на Перл-Харбор.
В фильме есть несколько интересных интервью на тему + много компьютерной графики, которой иллюстрируют отдельные эпизоды атаки в стиле старого британского сериала "Dogfights".

Атака на Перл-Харбор в цвете – https://colonelcassad.livejournal.com/6384145.html

Источник: Colonel Cassad



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