Число заразившихся COVID-19 россиян за сутки выросло на 26 тысяч

08.12.2020, 11:38, Разное

В оперативном штабе рассказали, что у 19,5% из инфицированных нет симптомов. Выздоровели и покинули больницы 24 938 человек. Умерло от коронавируса нового типа 562 пациента.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по числу заразившихся является Москва. За прошедшие сутки диагноз поставили 5 232 жителям столицы, госпитализировали 1 705 человек.

Далее идет Санкт-Петербург с 3 734 заболевшими. На третьем месте оказалась Московская область, где обнаружили 1 341 новый случай. Также непростая ситуация наблюдается в Нижегородской области и Республике Карелия.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 2,51 миллиона инфицированных. Победили болезнь 1,98 миллиона граждан. Жертвами коварного вируса стали 44,1 тысячи человек.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что в Минздраве подняли вопрос об ограничении перемещения россиян между регионами и внутри них. Эта мера должна помочь остановить распространение COVID-19 в стране.

В Кремле прокомментировали эту идею. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что необходимости закрывать регионы нет. При этом он уточнил, что губернаторы сами принимают решение о принятии тех или иных ограничений.