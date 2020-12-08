 

Финалист конкурса “Лидеры России” возглавил Магаданскую областную больницу

08.12.2020, 11:38, Разное

Тимофеев является депутатом Магаданской областной думы и входит в комитет по социальной политике. На конкурсе “Лидеры России” он выбрал специализацию “Здравоохранение”.

Тимофеев родился в июле 1978 года в Ставрополе. В родном городе с отличием окончил медицинскую академию, учился в клинической ординатуре и аспирантуре по детской хирургии. Защитил кандидатскую диссертацию, сейчас трудится над докторской.

Он работал в Андроповской ЦРБ Ставропольского края, оказывал экстренную и плановую помощь всем жителям. В 2012 году стал главврачом Магаданской областной детской больницы. Под его руководством учреждение было модернизировано. Сейчас это многопрофильный лечебно-профилактический центр.

За свои достижения Тимофеев в 2019 году стал лауреатом премии “Человек года”. Он награжден почетными грамотами областной и городской администрации, памятным знаком губернатора Магаданской области”.

На должности главврача Магаданской областной больницы Тимофеев намерен продолжать развивать цифровые технологии. “Внедрять электронные истории болезни, оцифровывать рентгеновские изображения и создавать их единый архив, централизировать и организовывать ряд служб подразделений медицинских организаций и осуществлять их полный перевод на цифру”, – рассказал финалист “Лидеров России”.

В конкурсе он участвовал трижды. Первые два раза доходил до полуфинала. На третий – прошел в финал. Тимофеев рассказал, что “Лидеры России” научили его терпению и настойчивости.

“Трижды участвовать в конкурсе, выходить в полуфинал, ездить во Владивосток – это серьезное, но крайне полезное испытание”, – признался Тимофеев.

В рамках задания “Сердце Лидера” Тимофеев второй год проводит образовательную медицинскую программу для школьников. На открытых уроках дети знакомятся с организацией медицинских учреждений, учатся оказывать первую помощь, обсуждают актуальные вопросы – например, вакцинацию.

“Стараемся расширять кругозор школьников, максимально развить интерес к медицинской специальности и привести их в профессию”, – рассказал Тимофеев.

Конкурс “Лидеры России” является флагманским проектом президентской платформы “Россия – страна возможностей”. За три сезона высокие должности получили более 230 участников.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / “Блонд манит”: Оксана Самойлова опять предстала в новом имидже

08.07 / Нейросеть поможет выращивать искусственные органы

05.10 / Мнение: Азербайджанские военные в Талыше

02.10 / Ученые объяснили причины бессимптомного протекания ряда случаев COVID-19

27.06 / Харизмы на всех не хватает

17.07 / Скандалы: Запрягают новую «Тройку»

15.09 / 5 фактов о лимфомах, которые необходимо знать каждому

20.09 / Возможно, найдена причина возникновения мигрени

18.08 / Оппозиция опровергла слова Лукашенко о пересчете голосов на выборах

26.08 / Армия свободных людей президенту Путину не нужна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска