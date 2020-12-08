 

Ученые обнаружили связь между нарушениями сна и депрессией у подростков

08.12.2020, 11:36, Разное

Канадские исследователи установили, что подростковая депрессия развивается из-за хронического нарушения сна. При этом психическое расстройство в одинаковой мере проявлялось у лиц мужского и женского пола, также изменялась стресс-реактивность.
В своем исследовании сотрудники Университета Оттавы использовали 80 мышей подросткового и зрелого возраста обоих полов (40 самок и 40 самцов). Их поделили на две группы. У первой исследователи регулярно нарушали сон, второй они позволяли отдыхать нормально. Через некоторое время на грызунах был использован стрессор, вызвавший аналогичное депрессии состояние.

Оказалось, при нарушении сна на протяжении семи дней депрессивное поведение в основном наблюдалось у мышей подросткового возраста. Взрослые грызуны, оказавшиеся в похожих условиях, признаков депрессии не демонстрировали. Теперь исследователи полагают, что у людей может возникать подобное явление при одновременном нарушении сна и воздействии стрессора.



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