Ученые предупредили об опасности употребления сырого теста

08.12.2020, 11:36, Разное

Ученые выяснили, что употребление сырого теста может нанести вред здоровью организма. Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine, в тексте указано, что сырое тесто является потенциальным источником опасной для кишечника инфекции.

Многие продукты в сыром виде эксперты не рекомендуют употреблять во избежание инфекционного заражения. Таковым стало сырое тесто. Его изготавливают из муки, которая в свою очередь может содержать в себе кишечную палочку, поскольку зерна пшеницы очень часто не подвергают обработке, поэтому на них остаются фекалии птиц и других животных.

В этом плане зерна пшеницы сравнивают с сырыми яйцами, употребление которых может привести к развитию сальмонеллеза. Для уничтожения всех микробов специалисты рекомендуют подвергать муку термической обработке. Симптомами острого кишечного инфицирования от употребления сырого теста обычно являются рвота, тошнота, диарея и головная боль.