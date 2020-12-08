Мнение: Главная причина бедности в современном мире

08.12.2020, 11:30, Разное

В Аргентине решили ввести коронавирусный налог на миллионеров. У тех, чьё состояние превышает 180 млн рублей, отщипнут по 2% от состояния. Есть у тебя, допустим, накопленный честным трудом миллиард. Будь любезен, сдай государству 20 миллионов «на покупку оборудования и товаров для борьбы с коронавирусом, на поддержку малого и среднего бизнеса, бедных районов, а также на развитие газовой отрасли страны»:

https://www.rbc.ru/finances/05/12/2020/5fcbd7a19a79475c7ea0577d

Недалёкие наблюдатели решению аплодируют, начисто забывая о том, что Аргентина — признанный образец экономической глупости, который летом 2020 года провозгласил девятый уже дефолт в своей печальной истории. Как верно заметила Маргарет Тэтчер, проблема социализма в том, что рано или поздно у тебя заканчиваются чужие деньги. Власти Аргентины столь активно стригут тех, кто вкладывается в местную экономику, что изобильная «страна мяса» давно уже страдает не только от чудовищной инфляции, но и от массового голода.

Вот видео, на котором уличный мастер делает за три минуты плетёную кровать:

https://www.youtube.com/watch?v=OhPV5uD9EEA

Остов кровати заранее сварен из железных труб, однако он, в отличие от плетёного дна, вечен, и может передаваться от прадеда к правнуку поколениями. Несложно подсчитать, что если доход мастера составляет 50 тысяч рублей в месяц, то за оплётку одной кровати он берёт примерно по 30 рублей.

То же самое верно и для других низких технологий, от вставки стёкол до возведения кирпичных стен. При помощи ручного труда и подручных материалов в XXI веке можно очень дёшево получить тот уровень жизни, который сто лет назад вызывал бы зависть у бюргеров из зажиточных стран. Вместе с тем, если мы посмотрим репортажи из современных трущоб, мы заметим, что мало кто пытается там улучшить свою жизнь. Вместо того, чтобы перестелить крышу своей лачуги или, допустим, убрать мусор под окнами, обитатели трущоб предпочитают или отдыхать, размышляя о жестокой судьбе, или бессмысленно слоняться вокруг.

Главная причина такой аморфности заключается в идеологии «отнять и поделить», которая за редким исключением доминирует в бедных странах. Если обитатель трущоб попытается улучшить свой личный домик, ему начнут завидовать. Если он накопит денег и попытается запустить свечной цех, дав работу своим товарищам по несчастью, эти же товарищи силой заставят его делиться.

Возникает неприятный эффект обратной связи. Ругая богатых, стыдя богатых, отбирая деньги у богатых, общество даёт гражданам чёткий сигнал: честная работа наказывается. Или сиди тихонечко в уголке, даже не пытаясь ничего изменить к лучшему, или признай общество своим врагом и начни наживаться на нём самым беззастенчивым образом.

В бедных странах толпы безработных с надеждой ждут, когда кто-нибудь даст им работу, когда кто-нибудь организует их силы таким образом, чтобы могли сообща производить что-то полезное. Однако те же толпы безработных голосуют за политиков, которые источают сладкие лозунги: «работать не надо, надо отобрать у богатых деньги и разделить их по справедливости между всеми».

Ту же проблему, даже ещё более выраженную, чем в Аргентине, мы видим в Венесуэле. Богатейшая страна с плодородной природой и огромными запасами нефти погружена в хтоническую нищету, так как права собственников в ней никак не защищены. Какой смысл засеивать поле или открывать магазинчик, если в итоге к тебе придёт комитет городской бедноты, чтобы заставить распродать товары по ценам ниже себестоимости? При социализме имеет смысл заниматься только разными грязными гешефтами: спекулировать гуманитарной помощью, финансировать левацкие партии или держать зал с игровыми автоматами.

Многие думают сейчас, будто главная беда современного Запада — ересь содомствующих. На самом деле, воинствующая толерантность является следствием другой болезни: отката к архаичной практике «ведра с крабами», которое затягивает обратно всех, кто пытается из этого ведра выбраться. Если ещё 50 лет назад белый богатый цисгендерный мужчина был на Западе образцом для подражания, то теперь идеологи называют его вором, укравшим свой успех у честных и трудолюбивых меньшинств.

Воодушевляющий пример Китая ясно показал, как может работать капитализм. Около 40 лет назад Дэн Сяопин провозгласил лозунг «Обогащайтесь!» и применил тем самым стратегию скатерти. Если взять скатерть в нескольких местах и начать поднимать, неизбежно поднимется вся скатерть: сначала те места, за которые мы держимся пальцами, а потом и края скатерти. Если же вооружиться линейкой и бить ей тех, кто пытается приподнять скатерть, скатерть так и останется лежать на полу.