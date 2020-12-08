Скандалы: Курорт, ограниченный засухой

08.12.2020, 11:26, Разное

Обмеление водохранилищ Крыма принимает катастрофические масштабы

В Крыму усиливается водный кризис — власти полуострова вынуждены вводить новые ограничения водоснабжения. После Симферополя, Евпатории и еще около 30 населенных пунктов «вода по часам» дошла и до курортной Ялты. По данным “Ъ”, горожанам не стоит ждать серьезных послаблений даже на новогодние праздники. В таком режиме регион будет жить до конца следующего года, и это в лучшем случае.

Глава региона Сергей Аксенов готовится к экстренному развитию событий, он распорядился установить опреснительные установки во всех муниципалитетах полуострова.

Ограничения водоснабжения в Большой Ялте вводят с 14 декабря. По информации местного водоканала, в Счастливенском и Загорском водохранилищах, питающих курортный регион, осталось менее 15% запасов воды — всего около 6 млн кубометров. Притоки, наполняющие их, остаются минимальными. Поэтому новые графики предполагают подачу воды по три часа утром и вечером.

По словам врио главы администрации Ялты Янины Павленко, эти графики неокончательные и будут дорабатываться. «Сейчас в приоритете задача обеспечить бесперебойную поставку воды во все больницы и социальные объекты. Мы собираем все образовательные учреждения, крупнейших предпринимателей Ялты. Самое важное — своевременно информировать граждан»,— заявила госпожа Павленко на недавнем заседании по ситуации с водоснабжением Крыма. О каком-либо послаблении на новогодние праздники она не упомянула.

Местные власти заверяют, что уже подготовили необходимое количество резервных пластиковых емкостей и специальную технику для подвоза воды. К слову, в середине ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что их перестанут использовать, как только температура воздуха снизится ниже нуля.

Не лучше ситуация и в Симферополе, где вода в дефиците с лета. Директор ГУП «РК «Вода Крыма»« Владимир Баженов сообщил, что город перестанут снабжать водой из Аянского водохранилища, поскольку в нем осталось запасов всего на восемь дней — менее 300 тыс. вместо необходимых 3,9 млн кубометров воды. Также, по его словам, вскоре в полтора раза сократят забор воды из Симферопольского водохранилища. А перекачку воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское по трубам, проложенным специалистами Минобороны РФ, собираются приостановить на зиму с 15 декабря.

Однако за это время специалисты планируют перехватить воду из Вилинского и Ивановского водозаборов, расположенных на западе полуострова. «На этой неделе закончена врезка перемычки, которая позволит подать воду с западного направления до Аянского водохранилища. Рисков по Симферополю «Вода Крыма» не видит»,— отметил господин Баженов.

Глава региона Сергей Аксенов, в свою очередь, не исключил возможности наступления полного коллапса с водой.

Во всех муниципалитетах установят опреснительные установки на экстренный случай полного прекращения водоснабжения региона»,— отметил губернатор.

Помимо проекта в селе Фрунзе в Сакском районе полуострова опреснители морской воды планируют построить близ Ялты, Судака, Керчи и Феодосии. Губернатор поручил подыскать для них подходящие локации.

На случай дальнейшего ухудшения ситуации господин Аксенов также объявил о подготовке в каждом муниципалитете «светофорных» графиков, которые должны демонстрировать жителям связь между ограничениями и уровнем воды в водохранилищах. «Чтобы было понятно: если объем воды 2 млн кубометров — такие-то последствия, 1 млн — такие-то»,— пояснил он. Данные должны будут публиковаться в открытом доступе один раз в неделю.

Отметим, что за минувшую неделю от крымчан в адрес властей республики поступило более 1,25 тыс. жалоб на срывы графиков подачи воды, отсутствие давления в сети и грязную воду из крана, а также многочисленные аварии на трубопроводах. Чиновники в ответ просят жителей полуострова не поддаваться панике и прекратить массовую скупку бутилированной воды. Власти обещают, что люди точно не останутся без воды для питья и бытовых нужд. Источник в правительстве республики заявил “Ъ”, что в случае сохранения засушливой погоды жителям Ялты и других вододефицитных регионов республики не стоит ожидать послабления ограничений подачи воды на новогодние праздники. Крымчанам предстоит жить в таком режиме как минимум до конца 2021 года.

Александр Дремлюгин