 

Мнение: Неделя

08.12.2020, 10:52, Разное

Через неделю, 14 декабря, в каждом штате США состоится голосование выборщиков, которое практически поставит точку в нынешней кампании. Обычно это техническая процедура, но не в этот раз. Строго говоря, у Байдена уже в кармане победа, так как "его" выборщики составляют необходимое большинство, но стопроцентной гарантии все еще нет.

У Трампа остается неделя для того, чтобы подкрепить свои утверждения о преступной фальсификации выборов либо юридическими аргументами, либо административно-силовыми. После 14 декабря эти шансы будут близки к нулю. Будет ли Трамп бороться и рискнет ли пойти на открытый конфликт, который создает угрозу неопределенности очень высокого порядка вплоть до гражданского конфликта – знает только Трамп.

Он бизнесмен, а не политик, поэтому психологически бросаться на амбразуру для него невероятно сложно. В бизнесе всегда важно вовремя зафиксировать убытки, в политике же возникают ситуации, когда на убытки не смотрят. Стал ли Трамп политиком – покажет эта неделя.

В любом случае дело идет к развязке, и после 14 декабря все гипотетические сценарии сойдутся в одном-единственном – реальном.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мнение: Бедная Роулинг, подлый Редклифф

23.09 / Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, чего не должно быть в составе хлеба

20.10 / Мнение: Антиковидное сопротивление в Европе

26.06 / Давид Манукян заявил, что не против сняться в фильме для взрослых

02.09 / Ливанов отметил чувство юмора скончавшегося на 77-м году жизни Клюева

25.11 / Илья Авербух о романе с Лизой Арзамасовой: “У нас очень нежные отношения”

19.09 / Полина Гагарина оголила грудь в роскошном наряде от Dior

23.07 / Алексей Чумаков готовится к похоронам дяди Бориса Давидяна

29.09 / Россияне получат выплаты из-за коронавируса

24.06 / Мнение: Полиция ликвидировала “Автономную Зону Черного Дома”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска