Мнение: Неделя

08.12.2020, 10:52, Разное

Через неделю, 14 декабря, в каждом штате США состоится голосование выборщиков, которое практически поставит точку в нынешней кампании. Обычно это техническая процедура, но не в этот раз. Строго говоря, у Байдена уже в кармане победа, так как "его" выборщики составляют необходимое большинство, но стопроцентной гарантии все еще нет.

У Трампа остается неделя для того, чтобы подкрепить свои утверждения о преступной фальсификации выборов либо юридическими аргументами, либо административно-силовыми. После 14 декабря эти шансы будут близки к нулю. Будет ли Трамп бороться и рискнет ли пойти на открытый конфликт, который создает угрозу неопределенности очень высокого порядка вплоть до гражданского конфликта – знает только Трамп.

Он бизнесмен, а не политик, поэтому психологически бросаться на амбразуру для него невероятно сложно. В бизнесе всегда важно вовремя зафиксировать убытки, в политике же возникают ситуации, когда на убытки не смотрят. Стал ли Трамп политиком – покажет эта неделя.

В любом случае дело идет к развязке, и после 14 декабря все гипотетические сценарии сойдутся в одном-единственном – реальном.