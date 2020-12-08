Кто может рассчитывать на льготы и выплаты к Новому году

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08.12.2020, 10:44, Разное

По словам Вячеслава Егорова, новых выплат в связи с коронавирусом пока не будет. Население может рассчитывать лишь на продление периода, в который предоставляются некоторые соцуслуги и начисляются пособия автоматически.

Например, в декабре 2020-го можно получить пособие по уходу за ребенком. До лета его размер составлял 3 375 рублей 75 копеек, а после – 6 752 рубля. Кроме того, для малоимущих семей с детьми от трех до семьи лет существует ежемесячная выплата, пишет LIFE.

Не стоит забывать о программах, действующих на региональном уровне. Меры поддержки в разных субъектах РФ различаются. Выплаты могут осуществлять как местные власти, так и работодатели, отметила Асия Мухамедшина.

Юрист напомнил, что некоторые льготы и выплаты положены пенсионерам, проработавшим в организации долгие годы. Размер пособия зависит от стажа работы и занимаемой должности. Также, по словам
Мухамедшиной, некоторые представители власти вручают пенсионерам и малоимущим, которые обратились в орган соцзащиты, подарки, например, бытовую технику.

Напомним, с 1 декабря россиян начали уведомлять о положенных им выплатах и льготах. Эту информацию можно получить на портале “Госуслуги”.



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