 

Ползарплаты на еду: россиян предупредили о росте цен на продукты в 2021 году

08.12.2020, 10:44, Разное

В 2020-ом многие граждане стали зарабатывать на 10% меньше, поэтому они особенно ощутят подорожание продуктов. Тенденция сохранится и в 2021 году, считает эксперт. Сегодня бедная часть населения тратит половину своих доходов на продовольствие.

В скором времени весь мир почувствует, что цены на еду взлетели. Но, по мнению экономиста, Россия сможет справиться с продовольственным кризисом. У страны есть ресурсы, чтобы обеспечить себя и заниматься экспортом, уверен Василий Узун.

Особое внимание эксперт обратил на представителей малого бизнеса, ведь именно они особенно ощутят подорожание продуктов. Речь идет о тех, кто владеет точками общественного питания.

“Можно питаться дома или в других местах. В России процент расходов на питание вне дома даже до пандемии был низкий, но он рос”, – сказал экономист.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия опередила европейские страны по росту цен на продукты. За десять месяцев в стране эти товары стали дороже на 4,1%, а в Евросоюзе – на 1,4%. В основном подорожали сладости: сахар, джем, шоколад и конфеты (+11,8%).



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