В США создана первая в мире вакцина против большинства вирусов гриппа

08.12.2020, 10:42, Разное

Американские исследователи разработали первую в мире универсальную вакцину против широкого спектра вирусов гриппа. Ее использование позволит отказаться от ежегодной ревакцинации, а иммунный ответ после прививки длится не менее полутора лет.

Разработкой универсальной вакцины против вирусов гриппа занимались сотрудники нью-йоркской Больницы Маунт-Синай. В основу их препарата лег химерный гемагглютинин (HA). В традиционных вакцинах использовались индуцирующие антитела, целью которых был домен HA — белок на оболочке вируса, позволявший ему проникать внутрь клетки.

Отличие этих участков HA заключается в подверженности мутациям. Так, белок на оболочке вируса достаточно легко мутировал, поэтому у гриппа могли появляться новые штаммы. А вот химерный гемагглютинин, наоборот, остается постоянным у большинства штаммов. Результаты клинических испытаний первой фазы показали, что универсальная вакцина является безопасной. У 65 добровольцев иммунный ответ сохранялся не менее полутора лет.