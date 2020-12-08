Ежедневные ритуалы помогут встретить Новый год без чувства тревоги

08.12.2020, 10:42, Разное

Психолог Надежда Рябичкина в рамках интервью объяснила, как встретить Новый год без чувства тревоги. По ее словам, в этом поможет проведение ежедневных ритуалов.

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Некоторые люди пытаются держать организм в тонусе посредством приема витаминов и таблеток. Однако есть более эффективные и простые методы, помогающие бороться с паникой и иными проблемами психологического характера.

По мнению эксперта для обретения чувства покоя важно вырабатывать ежедневные привычки. Например, каждый день нужно пить травяной чай с лавандой или же вытирать пыль. Такие незначительные ритуалы в будущем приведет к чувству стабильности.

Снизить уровень тревоги поможет максимальная концентрация на актуальных событиях. Психолог не рекомендует с паникой представлять будущее. Ситуация является настолько хаотичной, то у многих появляется тревога. Во многом последнюю люди чувствуют, поскольку не представляют четкую картинку будущего.

По информации портала «Слово и дело», на календаре рекомендуется закрывать следующий и уже прошедщий день для концентрации на текущем. В таком случае человек в полной мере ощутит прилив сил и откроет внутренние ресурсы.