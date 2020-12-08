 

Ежедневные ритуалы помогут встретить Новый год без чувства тревоги

08.12.2020, 10:42, Разное

Психолог Надежда Рябичкина в рамках интервью объяснила, как встретить Новый год без чувства тревоги. По ее словам, в этом поможет проведение ежедневных ритуалов.
.
Некоторые люди пытаются держать организм в тонусе посредством приема витаминов и таблеток. Однако есть более эффективные и простые методы, помогающие бороться с паникой и иными проблемами психологического характера.

По мнению эксперта для обретения чувства покоя важно вырабатывать ежедневные привычки. Например, каждый день нужно пить травяной чай с лавандой или же вытирать пыль. Такие незначительные ритуалы в будущем приведет к чувству стабильности.

Снизить уровень тревоги поможет максимальная концентрация на актуальных событиях. Психолог не рекомендует с паникой представлять будущее. Ситуация является настолько хаотичной, то у многих появляется тревога. Во многом последнюю люди чувствуют, поскольку не представляют четкую картинку будущего.

По информации портала «Слово и дело», на календаре рекомендуется закрывать следующий и уже прошедщий день для концентрации на текущем. В таком случае человек в полной мере ощутит прилив сил и откроет внутренние ресурсы.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Изменившегося Николая Баскова сравнили с Томом Крузом

14.09 / Ким Смирнов: Первый урок

04.10 / В 27-летие восстановления Конституционности Минобороны подарило Ельцин-центру один из танков Т-80, стрелявших по Дому Советов

15.11 / Археологи нашли церковь, где Иисус Христос исцелил женщину

01.08 / Раскопки археологов помогли найти причину последнего оледенения

19.08 / Эксперт Салават Ханов объяснил, как избежать потери личных данных из-за приложений на смартфоне

15.07 / Мария Погребняк показала фото в бикини до похудения на 30 килограммов

10.08 / Девочка, родившаяся с желудком, печенью и кишечником снаружи удивила врачей

22.07 / По примеру Марка Цукерберга: Кристиан Бейл проводит время на пляже с семьей

07.07 / Мнение: Почему арестовали Ивана Сафронова?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска