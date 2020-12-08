 

Германия второй раз выделит Украине €1 млн на поддержку реформ

08.12.2020, 10:30, Новости дня

Германия предоставит Украине €1 млн в рамках Плана действий Совета Европы. Договор об этом подписали постоянный представитель Германии при Совете Европы, посол Рольф Мафаель и заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриелла Баттаини-Драгони, рассказали 7 декабря в посольстве Германии в Киеве.

Немецкие дипломаты напомнили, что в 2019 году Германия уже вносила €1 млн в План действий Совета Европы для Украины на 2018–2021 годы.

“На посту председателя комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, внесли важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины”, – заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В посольстве отметили, что План действий Совета Европы для Украины на 2018–2022 годы – это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти.

“План направлен на помощь Украине в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и в поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства – члена Совета Европы”, – сказано в сообщении.

В 2019 году Германия добровольно предоставила для поддержки плана €1 млн, что стало самым большим вкладом, который она когда-либо вносила в подобные планы действий Совета Европы в других странах.

Комитет министров Совета Европы 21 февраля 2018 года утвердил план действий для Украины на 2018–2021 годы, стратегический документ сотрудничества Украины с Советом Европы на четыре года. Расчетный бюджет плана действий составил тогда €29,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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