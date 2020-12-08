 

“Папина копия”, “Не вся папина”. Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери

08.12.2020, 10:30, Новости дня

Победительница шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, бывшая участница украинской группы “ВИА Гра” Санта Димопулос опубликовала в Instagram подборку снимков своей дочери Софии. Фото были сделаны на отдыхе в Дубае.

“Софушка. София – моя вселенная”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * * * (@santadimopulos)

Подписчики прокомментировали снимки.

“Папина копия”, – написала kuttsarelena.

“Мамочкины глазки. Не вся папина”, – отметила kovaleva__kovaleva.

Отец Софии – супруг Димопулос, украинский бизнесмен Игорь Кучеренко.

По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США, поскольку отец ребенка – гражданин Америки.

Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 11-летний сын Даниэль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / ОАЭ отправляют первую миссию на Марс

15.08 / Слова Лукашенко возмутили Украину

21.07 / За несколько месяцев население Украины сократилось почти на 117 тыс. человек

15.09 / “Від гвинта”: українці заощаджують до 40% із аптечною акцією

11.07 / Chery презентовала 7-местный паркетник Exeed VX

03.08 / Педиатры из США обнаружили устойчивые к антибиотикам возбудители менингита

11.10 / Глава МИД прибыл в Москву

03.08 / В Москве нашли мумифицированное тело

14.08 / Нурмагомедов не смог понять суть происходящего в Белоруссии

27.06 / Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска