“Папина копия”, “Не вся папина”. Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери
08.12.2020, 10:30, Новости дня
Победительница шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, бывшая участница украинской группы “ВИА Гра” Санта Димопулос опубликовала в Instagram подборку снимков своей дочери Софии. Фото были сделаны на отдыхе в Дубае.
“Софушка. София – моя вселенная”, – написала она.
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Подписчики прокомментировали снимки.
“Папина копия”, – написала kuttsarelena.
“Мамочкины глазки. Не вся папина”, – отметила kovaleva__kovaleva.
Отец Софии – супруг Димопулос, украинский бизнесмен Игорь Кучеренко.
По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США, поскольку отец ребенка – гражданин Америки.
Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в Монако.
У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 11-летний сын Даниэль.
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