“Папина копия”, “Не вся папина”. Фаны Димопулос обсуждают снимки ее дочери

08.12.2020, 10:30, Новости дня

Победительница шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, бывшая участница украинской группы “ВИА Гра” Санта Димопулос опубликовала в Instagram подборку снимков своей дочери Софии. Фото были сделаны на отдыхе в Дубае.

“Софушка. София – моя вселенная”, – написала она.

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Публикация от * * * (@santadimopulos)

Подписчики прокомментировали снимки.

“Папина копия”, – написала kuttsarelena.

“Мамочкины глазки. Не вся папина”, – отметила kovaleva__kovaleva.

Отец Софии – супруг Димопулос, украинский бизнесмен Игорь Кучеренко.

По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США, поскольку отец ребенка – гражданин Америки.

Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в Монако.

У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 11-летний сын Даниэль.