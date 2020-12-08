 

“Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!” Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына

08.12.2020, 10:30, Новости дня

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с супругом, певцом Владимиром Пресняковым и пятилетним сыном Артемием.

“Спасибо за счастье быть родителем! Сегодня был первый выход на сцену у Темы . Он участвовал в отчетном концерте балета Аллы Духовой “Тодес”. Мы вместе с Владимиром Пресняковым просто рыдали от эмоций. Оба. И он и я! Нас трясло, слезы текли! Я таких эмоций в жизни еще не испытывала никогда! Я никогда не забуду этот момент . Сегодня я стала еще больше понимать свою маму. И еще раз спасибо за счастье быть родителем”, – написала она.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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