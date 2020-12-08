 

Шахрай: Причинами распада СССР стали развал КПСС и Горбачев

08.12.2020, 10:22, Новости дня

К середине осени 1991 года последние шансы сохранить СССР растаяли, и главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза – этот процесс запустил экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщил автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ Сергей Шахрай.

«Факт в том, что уже к середине осени 1991 года последние шансы сохранить Союз растаяли. И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил «всем честным коммунистам» выйти из КПСС», – сообщил Шахрай в интервью газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что по инициативе Горбачева Верховный Совет СССР в конце августа на всей территории страны приостановил деятельность структур КПСС. «Обида Горбачева понятна, но его непонимание сути машины, управляющей страной, просто поражает», – добавил Шахрай. 

«Кстати, наши российские коммунисты тоже сыграли на развал. Ведь в РСФСР не было своей компартии, а 19 июня 1990 года – через неделю после принятия Декларации о государственном суверенитете РФ – уже создали. Получилось, что в центре как бы две компартии – союзная и российская. С этого момента смерть КПСС, а с ней и всей страны стала неизбежной», – сообщил он. 

По словам проректора МГУ, КПСС оставалась становым хребтом государства, и такая добровольная сдача власти «не снилась анархистам, бомбистам и всем остальным». 

«И вот в конце августа 1991 года народные депутаты СССР проголосовали: «Да, всем уйти». Многомиллионный партийный аппарат сидит и чешет в затылке – что ему делать? А партийные боссы в союзных республиках от всего этого бардака решили спрятаться за суверенитет. И первые секретари этих компартий в одночасье стали президентами», – сообщил Шахрай. 

Он уточнил, что секретари компартий были вынуждены это сделать, и «шанс им такой счастливый свалился прямо в руки». У лидеров национальных компартий отлично развит инстинкт самосохранения, добавил автор проекта соглашения о создании СНГ. 

Напомним, 8 декабря 2020 года отмечается 29-я годовщина с тех пор, как в Беловежской пуще, в резиденции «Вискули», было заключено соглашение о создании Содружества независимых государств. Его подписали Борис Ельцин (РСФСР), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия). Шахрай, будучи советником президента Ельцина, участвовал в этих переговорах, положивших конец истории СССР.



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