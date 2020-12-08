Столичные полицейские попали под следствие за фильм про Чикатило

08.12.2020, 10:22, Новости дня

Сразу четыре старших офицера столичной полиции стали фигурантами уголовного дела о взятках, которые они, по версии СК, получали за помощь в съемках одного из кинопроектов, посвященного маньяку Андрею Чикатило, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», удовлетворив ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СК, Пресненский райсуд Москвы заключил под домашний арест замначальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова, его подчиненных, заместителя начальника 3-го отдела УООП Игоря Файзуллина и старшего инспектора управления Дениса Федорова, а также заместителя начальника ОМВД «Китай-город» Дмитрия Смолина.

Согласно материалам уголовного дела, офицеры «совместно с неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве» получили от гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за перекрытие полицейскими улиц для транспорта и пешеходов, примыкавших к местам проведения съемок некоего кинопроекта о серийном убийце Андрее Чикатило.

В уголовном деле говорится, что 9 октября полицейские Федоров, Файзуллин и Кулишов получили от Дмитрия Большакова 140 тыс. руб. за то, чтобы провести киносъемки в районе Лиственничной аллеи на севере Москвы.

Следующая передача взятки в размере 180 тыс. руб. состоялась за три дня съемок в последней декаде октября в районе Кривоарбатского переулка. Очередную, третью взятку в размере 80 тыс. руб., как было установлено в ходе расследования, офицеры Федоров, Файзуллин и Смолин получили за то, чтобы киношники поработали на этот раз в районе Театральной площади 18 ноября этого года.