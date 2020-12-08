Психолог назвал способы избавления от страха перед вакцинацией

08.12.2020, 10:22, Новости дня

«Очень важно ответить себе на вопрос – что будет нервировать нас больше: если мы узнаем, что в организме есть ресурс, который не позволит вирусу нанести серьезный ущерб, или если мы продолжим бояться и вируса, и вакцины», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко. Так он оценил появившиеся в обществе страхи перед вакцинацией от COVID-19.

«Все люди разные и имеют разную степень психологической готовности к новому и неизведанному. Кто-то уже сейчас достаточно мотивирован для того, чтобы пройти вакцинацию, а кто-то испытывает страх, тревогу и не может пока найти для себя плюсов и личностных смыслов для того, чтобы совершить этот шаг», – отметил декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Юрий Зинченко.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошлые выходные в столице привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек, в ближайшей перспективе вакцину от COVID-19 могут получить до 6-7 млн жителей столицы. В целом вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, констатировал мэр. В регионах, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, прививать желающих начнут в конце нынешней недели. При этом, как отмечают психологи, у некоторых людей могут наблюдаться страхи перед вакцинацией.

«Наши психологические особенности определяют способы реагирования на ситуацию неопределенности и стресса, – отметил Зинченко. – Поэтому только мы сами можем помочь себе разобраться в причинах наших страхов и рационализировать наши переживания. Чем больше положительных эмоций и личных мотивов мы для себя раскроем, тем менее пугающим будет для нас любой новый шаг и новый опыт».

Страх всегда связан с субъективным образом того, чего мы боимся, подчеркнул психолог. «Мы боимся того, что нам неизвестно, последствия чего мы не можем четко предугадать. Соответственно, чтобы не бояться необходимо изначально изменить эмоциональное отношение к вакцинации, – отметил собеседник. – Сейчас, когда победа над врагом, который уже почти год держит весь мир в страхе и напряжении, может быть достигнута именно с помощью отечественной вакцины, нам всем нужно найти в этой ситуации положительные и значимые лично для нас стороны».

Во-первых, стоит обратиться к результатам испытания вакцины, чтобы убедиться в эффективности и безопасности такого метода самозащиты, советует Зинченко. «Официальные источники СМИ предоставляют полную информацию о разработке и испытаниях отечественной вакцины, а значит каждый человек может проследить этот процесс и снять тревожность, возникающую от ситуации неизвестности», – указал эксперт.

Зинченко подчеркнул: особенно важно опираться только на официальные источники информации и проходить вакцинацию только в официальных медицинских учреждениях.

«Так мы сможем обезопасить себя от мошенничества и быть уверенными в том, что мы привиты тем ответственным препаратом, который прошел все испытания и доказал свою эффективность. И конечно, очень важно выполнить все рекомендации врачей до и после вакцинации, чтобы минимизировать риски и негативные побочные эффекты», – отметил психолог.

Во-вторых, необходимо для самих себя понять, чего именно мы боимся, и отделить наши эмоции от реальной ситуации. «В России, как и во всем мире, сам факт вакцинации населения – это вполне привычная ситуация, – заметил эксперт. – С самого детства мы прививаемся от различных заболеваний и вирусов. И очень часто родители сами настаивают на прививании детей в раннем возрасте».

Вакцинация, которая предлагается сейчас, по сути, ничем не отличается от тех, которые мы делали и делаем на протяжении жизни, подчеркнул Зинченко, добавив, что «вакцинация позволяла и позволяет нашей стране находиться в числе лидеров по иммунитету к различным опасным вирусам и заболеваниям».

«Просто сам факт появления нового вируса может пугать нас даже в контексте привычного способа защиты от него, – отметил специалист. – Если мы понимаем, что пугает нас именно новизна и необычность самого вируса, то стоит задуматься о том, что научно-технологический прогресс в российской медицине и смежных сферах позволяет сейчас обеспечить гораздо более безопасную вакцинацию, как за счет применения новых технологий в процессе разработки отечественной вакцины, так и с точки зрения организации вакцинации населения».

По словам психолога, для того чтобы минимизировать страх и тревогу, необходимо постараться спрогнозировать образ собственного будущего, взвесить все «за» и «против». «Например, очень важно ответить себе на вопрос, что будет нервировать и напрягать нас больше: если мы пройдем вакцинацию и будем знать, что в нашем организме есть ресурс, который не позволит вирусу нанести организму серьезный ущерб, или если мы и дальше будем бояться и вируса, и вакцины неизвестный период времени и жить в ожидании того, что мы в любую минуту можем заболеть?», – сказал Зинченко.

Пройдя вакцинацию мы не только обеспечиваем себя возможностью самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, подчеркнул собеседник.

«Мы сможем минимизировать ограничения в передвижениях по стране и даже по миру. Мы сможем обеспечить безопасность своим близких и наконец-то увидеть родных не на экране смартфона, а вживую. Наконец, появится возможнсть восполнить нехватку общения и профессиональных достижений, которые могли быть недоступны из-за необходимости работать удаленно», – подчеркнул эксперт. Те, кто вакцинировался, приобретают естественное конкурентное преимущество на рынке труда в достаточно жестких условиях пандемии, указал Зинченко.

«Чем раньше мы пройдем вакцинацию, тем быстрее школьники смогут вернуться за школьные парты и вместе с соседом решать задачки, а студенты – в аудитории для семинаров и практикумов, где смогут снова ставить опыты, проводить эксперименты и учиться командной работе, – перечислил эксперт. – Все, кто соскучился по тактильному общению и живым эмоциям, сможет снова посещать кафе, рестораны, концерты и быть в центре событий, а не на периферии возможностей».

Получается, что сейчас отечественная вакцина открывает нам дверь в будущее, которое подчиняется нашим собственным правилам, принципам, привычкам и желаниям, снимает большую часть ограничений, от которых многие из нас испытывают гораздо больше стресса и дискомфорта, резюмировал Зинченко.

Главное, добавил он – помнить, что от нашего психологического состояния зависит и наше физическое самочувствие, и способность нашего организма победить вирус и вернуться к полноценной стабильной жизни. «Поэтому позитивный настрой, положительные эмоции и мотивация сейчас могут помочь нам преодолеть страх и обеспечить себе свободное и прогнозируемое будущее», – подчеркнул Зинченко.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, как можно подготовиться к приему вакцины от коронавируса.

В минувшую среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Голикову приступить к масштабной вакцинации на нынешней неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.

По оценке главы Минздрава Михаила Мурашко, эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, существенного прироста больных не наблюдается. Глава Минздрава выразил надежду на то, что мероприятия по сдерживанию распространения вируса, проводимые властями, повлияют на снижение заболеваемости.