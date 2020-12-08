Мнение: Алое, мы ищем наблюдателей за выборами!

08.12.2020, 10:04, Разное



Меня опять тихонечко пробивает на "хи-хи", потому что не пнуть дешевых [слово нехорошее] – кто все эти годы мне в уши дул за демократию, Навального, сменяемость власти и другую пургу, как выяснилось – я не могу. Какой-никакой, а подарок на НГ 2020, будь он не ладен.

Итак, про Навального. Тем, у кого сейчас в социальных сетях, если такие есть – есть ссылки на всю это гопконтору, реально должно быть не стремно – а люто стремно. Ребята, скажите честно – кто пишет "ЯМЫ Навальный" и прочее фуфло – вот вам самим как? Что еще вам надо узнать про вашего оппозиционер-фюрера, чтобы вам было понятно, как плохо вы выглядите?

ИЗ ГОСУДАРСТВЕНОГО СМИ США, да-да, правда, работающего на русском языке и на Россию – увольняют петрушку, которая позволила себе КРИТИКУ ЖЕНЫ НАВАЛЬНОГО. Петрушка побежала ИЗВИНЯТЬСЯ и ее сейчас вроде берут обратно. Алое, это демократия? Граждане, зачем вы такие убогие? Если у вас есть фоточка с Навальным – вы бы ее сожгли, ну ваши же дети увидят, будет неудобно.

Кстати, Лешка, отравленный "новичком" – фотается с инструктором (господа, гусары, молчать!), пьет баварское и чота не торопится в Россию. К вам, придурошные мои, на борьбу. Вот после этого, когда у тебя в бложике чота про Навального есть хвалебное или просто ссылка на это дерьмище – ты, товарищ борец тире хомяк – точно не ощущаешь себя опущенным? Нет, поздравляю, тебя как минимум не возьмет маразм – для этого должен быть мозг.

Дальше, больше. Помните, как всякие смешные [слово нехорошее] – на каждых выборах орут, что у них украли там чего-то. А в других странах так быть не может? Цитирую:

1) В ночь подсчёта голосов (с 3 на 4 ноября) в State Farm Arena, крупнейшем центре подсчёта голосов в Джорджии, якобы прорвало трубу. Так сказали наблюдателям от Республиканской партии — и вывели их из помещения, пообещав, что подсчёт будет продолжен на следующий день после устранения «протечки». Но на записях хорошо видно, как после ухода наблюдателей вместо сантехников появляются сотрудники счётной комиссии, которые вытаскивают из-под столов как минимум четыре ящика с бюллетенями и затем в течение нескольких часов эти бюллетени пересчитывают. В каждой коробке находилось около 6000 бюллетеней — таким образом, подтасовано могло быть не менее 24 000 голосов избирателей. А перевес Байдена в штате составил всего 12 670 голосов.

2) Вдобавок к этому комиссия, проверяющая машины для голосования с программным обеспечением Dominion, в округе Уэйр загрузила в эти машины равное количество бюллетеней, поданных за Трампа и Байдена. На выходе, однако, получилось, что у Байдена преимущество 26% (машинный алгоритм отобрал некоторое количество голосов у Трампа и отдал их Байдену). Проверяющие были настолько потрясены, что снова прогнали через машину те же бюллетени, — результат оказался точно таким же. И это только одна машина только в одном округе. А сколько таких машин было по всему штату, да и по всей стране?

Знаете почему полупокеры пропустят такую информацию? Правильно – она ломает мозг. Ты был РЫЦАРЬ В СВЕТЛОМ! Топил за Лешу, за демократию, ходил наблюдателем, делал вид, что у тебя есть права, мешал нормальным людям.

И сейчас ты делаешь вид, что не видишь ничего из того, что я только что написал. Потому что в противном случае придеться признаться, хрен бы нам, себе – что ты жил [слово нехорошее] все эти годы. И более того, вот тут сильно хуже – мы все эти годы это знали и видели. И ты тоже знал, но думал – еще чуть-чуть и ты победишь. А вышло – оказался просто, вот тут без купюр, лживым говном.

Алое, мы ищем наблюдателей за выборами! Снова без купюр: лживое говно – не предлагать.

А тест простой – расскажите нам, как в США с выборами, а у Лешки с "Новичком"? Спорим, не смогут?

Счастья вам.