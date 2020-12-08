Илья Авербух прокомментировал слухи о свадьбе с Лизой Арзамасовой

08.12.2020, 9:56, Разное

В начале июля HELLO.RU первым сообщил о романе продюсера собственных ледовых шоу, хореографа в фигурном катании и бывшего фигуриста 46-летнего Ильи Авербуха и звезды сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, театральной актрисы и попечителя фонда “Старость в радость” – 25-летней Лизы Арзамасовой. С тех пор этот роман регулярно обсуждается в СМИ, а на днях в прессе и вовсе появились слухи о тайной свадьбе звезд. Причиной тому послужило кольцо, которое Лиза носит на безымянном пальце, и сномок которого опубликовала на своей Instagram-странице. Фото Арзамасова снабдила эмодзи в форме сердца и белого голубя, на также датой – 6 декабря. Журналисты и фолловеры актрисы предположили, что она тайно вышла замуж, но ее возлюбленный Илья Авербух дал иной комментарий на этот счет.

У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!,

— заявил Авербух в беседе со StarHit, добавив, что если им и будет, что сообщить по этому вопросу, они обязательно это сделают.

Илья Авербух и Лиза АрзамасоваНапомним, что впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где, в том числе, рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Лиза Арзамасова и Илья АвербухОтношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.