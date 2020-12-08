 

Петросян выступает против знакомства старшей дочери с сыном Ваганом

08.12.2020, 9:28, Разное

Российский юморист Евгений Петросян признался, что не хочет оказаться свидетелем встречи своей старшей дочери и сына Вагана. С Викториной у комика складываются сложные отношения, она даже не поздравила его с рождением ребенка от Татьяны Брухуновой.
О непростых взаимоотношениях Евгений Петросян пояснил в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», ведущим которого является Вячеслав Манучаров. Когда речь зашла о Викторине, юморист сначала сказал, что дочь его поздравила, но потом быстро опроверг свои слова, заявив, что примирения с ней у него до сих пор не произошло.

Евгений Петросян не отрицает, что встреча его старшей дочери и младшего сына когда-нибудь произойдет, но ее свидетелем он быть не хотел бы. Стоит отметить, что Елена Степаненко и Викторина утверждают, что комик к ребенку Татьяны Брухуновой отношения никакого не имеет, поскольку та могла родить его от кого-то другого, а тайну его появления от артиста она просто скрыла.



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