Блогер Соболев рассказал о поведении Розы Сябитовой в жизни

08.12.2020, 9:25, Разное

Популярный блогер Николай Соболев пояснил подписчикам, как телесваха Роза Сябитова привыкла вести себя в реальной жизни. Это заявление прозвучало в рамках YouTube-шоу под названием «Балдежный подкаст».

По словам Соболева, поведение Сябитовой вне съемочной площадки сильно отличается от того, которое зрители могут наблюдать на экране во время просмотра шоу «Давай поженимся!». Во время общения с телесвахой у Соболева сформировался образ совершенно иного человека. Он был очень удивлен тому, как знаменитость быстро меняет манеру поведения при включении камеры.

Соболев заявил, что Сябитова специально перевоплощается в определенный образ, чтобы казаться глупее, нежели есть на самом деле. Ведущая в личном разговоре с блогером призналась, что ведет себя так, чтобы не разочаровать преданных поклонников, ведь они полюбили ее именно такой, пишет портал «Слово и дело».