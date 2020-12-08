 

IKEA откажется от каталога, который издавался почти 70 лет

08.12.2020, 9:36, Новости дня

Каталог 2021 года шведской компании IKEA, выпущенный в октябре, станет финальной версией печатного каталога. Об этом 7 декабря сообщил телеканал CNN.

В следующем году IKEA выпустит небольшую книгу, которая будет посвящена истории каталога, который впервые был напечатан в 1951 году на шведском языке. Двойная версия каталога – онлайн и печатная – была выпущена в 2000 году, на пике своего развития в 2016 году компания напечатала 200 млн экземпляров на 32 языках, отмечает канал.

IKEA отказалась от печати каталога из-за резкого роста онлайн-продаж, на которые повлияла пандемия коронавируса. По данным CNN, продажи шведского ретейлера выросли на 45% за 12 месяцев, сайт компании посетили 4 млрд человек.

Генеральный директор Inter IKEA Group Джон Абрахамссон Ринг сообщил, что компания сохранит небольшие выставочные залы, где клиенты смогут “потрогать” продукцию.

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Открытие первого магазина IKEA в Украине было запланировано на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Компания в мае запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу приостановила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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