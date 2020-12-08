ЕС утвердил новый санкционный механизм по образцу акта Магнитского

08.12.2020, 9:32, Новости дня

Страны Евросоюза намерены более тщательно преследовать нарушения прав человека. Для этого они договорились о новом санкционном урегулировании, в основу которого лёг акт Магнитского. Этот свод правил позволяет вводить штрафные меры не только в отношении государств, но и против отдельных лиц, компаний и организаций, участвовавших в пытках, порабощении или систематическом сексуальном насилии, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



Reuters

ЕС намерен предпринимать более активные меры в отношении людей, принимавших участие в пытках, порабощении или осуществлении систематического сексуального насилия, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь у соответствующих личностей будут замораживаться счета, а против них самих будут вводиться запреты на въезд.

Как отмечается в статье, ЕС утвердил новый санкционный инструмент в борьбе с нарушениями прав человека. По данным Германии, являющейся председателем Совета ЕС, министры иностранных дел Евросоюза приняли урегулирование, которое должно существенно облегчить политическое преследование таких преступлений. Оно позволяет замораживать состояние лиц, компаний и организаций, участвовавших в пытках, порабощении и систематическом сексуальном насилии. Кроме того, в отношении отдельных лиц будут вводиться запреты на въезд на территорию Евросоюза.

До сих пор нарушения прав человека могли преследоваться только в случае применения штрафных мер в отношении государств или при специальном санкционном режиме, который ЕС ввёл, к примеру, в борьбе с кибератаками и в случае применения химического оружия. До недавнего времени это делало реакцию ЕС на нарушения прав человека сложной или невозможной — например, в случае чудовищного убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Особое значение новые санкционные предписания имеют для тех случаев, когда нарушения прав человека не подвергаются уголовному преследованию в стране, где они были совершены — например, потому что правительство поддерживает или терпит их как средство запугивания. По меньшей мере, те, кто занимался пытками, теперь не смогут беспрепятственно отправиться на шоппинг в Европу, прокомментировал решение министров иностранных дел ЕС глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.

Страны ЕС ещё на прошлой неделе договорились о необходимости принятия нового урегулирования, напоминает издание. Образцом для него стал так называемый «закон Магнитского». В 2016 году его принял конгресс США, чтобы ввести санкции в отношении отдельных лиц, ответственных за смерть российского правозащитника и экономиста Сергея Магнитского. Магнитский умер, находясь под следствием в российской тюрьме, где он получал недостаточное медицинское обслуживание, пишет немецкий журнал Der Spiegel.