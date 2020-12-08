Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых «ЭпиВакКороной»

08.12.2020, 9:28, Новости дня

Все 672 добровольца старше 18 лет, привитые в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», и 96 добровольцев старше 60 лет чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Вакцина «ЭпиВакКорона» отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 градусов, уточнили в пресс-службе.

Ранее ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от COVID-19.