В России обокрали «самолет Судного дня» – он управляет войсками в условиях ядерной войны

08.12.2020, 9:23, Новости дня

Неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из одного из самых секретных военных самолетов в России – Ил-80.

Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют “самолетом Судного дня”. Инцидент произошел на аэродроме в Ростовской области, проводится проверка.

Заявление о вскрытии грузового люка одного из самолетов поступило в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева, подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

– В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка, – сказал собеседник агентства.

По данным источника “Интерфакса”, при осмотре Ил-80 на аэродроме “Таганрог Южный” обнаружено, что с самолета исчезли около 39 блоков и пять плат радиостанций. По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.

Ил-80 предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну. Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Может работать полностью автономно. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.