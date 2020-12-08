В России обокрали «самолет Судного дня» – он управляет войсками в условиях ядерной войны
08.12.2020, 9:23, Новости дня
Неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из одного из самых секретных военных самолетов в России – Ил-80.
Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют “самолетом Судного дня”. Инцидент произошел на аэродроме в Ростовской области, проводится проверка.
Заявление о вскрытии грузового люка одного из самолетов поступило в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева, подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.
– В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка, – сказал собеседник агентства.
По данным источника “Интерфакса”, при осмотре Ил-80 на аэродроме “Таганрог Южный” обнаружено, что с самолета исчезли около 39 блоков и пять плат радиостанций. По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.
Ил-80 предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну. Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Может работать полностью автономно. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.
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